Лидеры стран "Группы Лимы" в понедельник обсудят будущее Венесуэлы

Новости мира: В понедельник, 25 февраля, в Колумбии состоится встреча "Группы Лимы" для обсуждения способов мирного разрешения кризиса в Венесуэле.

В Колумбии на следующей неделе состоится встреча так называемой "Группы Лимы", в которую входят государства Западного полушария, заинтересованные в мирном разрешении кризиса в Венесуэле. Как сообщили в министерстве иностранных дел Канады, встреча пройдет в понедельник в Боготе.

"Учитывая все большее число венесуэльцев, которые отчаянно нуждаются в помощи и бегут из страны, во время встречи речь пойдет преимущественно о необходимости полного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что в этот раз во встрече впервые примут полноправное участие официальные представители временного правительства Венесуэлы, возглавляемое Хуаном Гуайдо.

"К ним присоединятся делегаты из других государств "лимской группы" для обсуждения политической и экономической ситуации и ухудшения гуманитарного кризиса в Венесуэле", - отметили в МИД.

Напомним, в "лимскую группу" входят Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гуайана, Сент-Люсия и Венесуэла. В последний раз члены группы встречались в Оттаве 4 февраля.