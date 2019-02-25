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СМИ: Более 150 военнослужащих Венесуэлы перешли через границу с Колумбией

СМИ: Более 150 военнослужащих Венесуэлы перешли через границу с Колумбией
06:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы.

По меньшей мере 156 венесуэльских силовиков за два дня пересекли границу Колумбии и перешли на сторону оппозиции. Такие данные обнародовал в воскресенье в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти, передает УНН.

"Колумбийское миграционное управление сообщает, что уже более 150 служащих полиции и Вооруженных сил Венесуэлы перешли границу и отказались поддерживать (президента Николаса) Мадуро, — написал журналист. — 146 человек в (колумбийском департаменте) Норте-де-Сантандер и 10 в Арауке".

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал Вооруженных сил республики.

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Колумбия, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, Габриэль Бастидас.
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