Ситуация в Венесуэле: Климкин призвал обеспечить допуск гуманитарной помощи

Новости Украины: Климкин осудил насилие в Венесуэле и призвал Мадуро обеспечить допуск гумпомощи в страну.

Украина осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования ввоза гуманитарной помощи в страну.

Об этом говорится в твите главы отечественного МИД Павла Климкина.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - заявил Климкин.

Condenamos enérgicamente la violencia sin precedentes en las fronteras de #Venezuela que ha resultado en muertos y heridos.

Exigimos que el régimen del usurpador del poder Maduro se termine esas acciones indignas y que sea asegurado el pase urgente de la ayuda humanitaria — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 февраля 2019 г.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого не признают США и большинство западных стран, отказался от международной гуманитарной помощи, отрицая экономические проблемы в государстве и обвинил лидера оппозиции Хуана Гуайдо в попытке благодаря американской помощи подорвать и свергнуть нынешнее правительство.

В субботу войска Венесуэлы не допустили на территорию страны гуманитарный груз из Колумбии, применив резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих. Этот шаг вызвал бурную критику мирового сообщества.