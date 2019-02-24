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Помпео: Дни Мадуро сочтены

Помпео: Дни Мадуро сочтены
23:15 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Помпео не исключает военной операции в Венесуэле.

Госсекретарь США Майк Помпео считает предрешенной отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Это наихудший из тиранов, и я думаю, что венесуэльский народ это видит", - заявил он в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможности военной операции в Венесуэле, М.Помпео заявил, что не исключаются никакие варианты. "Рассматриваются все варианты", - сказал госсекретарь США.

Он добавил: "Мы собираемся делать всё необходимое, чтобы гарантировать, что (...) демократия воцарится, всё необходимое для светлого будущего венесуэльцев".

Гуайдо обратился к мировому сообществу с просьбой о защите Венесуэлы

М.Помпео также сказал, что Вашингтон уже принимает определенные меры для помощи венесуэльцам и продолжит это делать, имея в виду поддержку провозгласившего себя главой государства Хуана Гуайдо и отправку в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Помимо этого, М.Помпео заявил в интервью CNN о возможности новых санкций против Каракаса. "Будет больше санкций, и будет больше гуманитарной помощи. Я думаю, что мы найдем другие пути, чтобы гарантировать, что еда попадет к тем людям, которым она нужна", - заявил он.

Как подчеркнул М.Помпео, он "убежден, что венесуэльцы могут быть уверены: дни Мадуро (у власти - Ред.) сочтены".

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Венесуэла, Николас Мадуро, Майк Помпео, Хуан Гуайдо.
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