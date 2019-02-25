Великобритания внесла движение Хезболла в список запрещенных

Великобритания признала ливанское исламистское движение "Хезболлу" террористической организацией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид, сообщает Reuters.
"Хезболла продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем различать их уже запрещенное военное крыло и политическую партию", - заявил он.
Поэтому министр принял решение внести движение "Хезболла" в список запрещенных.
Запрет, который вступит в силу в пятницу в случае одобрения парламентом, означает, что любой человек, являющийся членом "Хезболлы" или поддерживающий это движение, будет объявлен уголовным преступником.
Поддерживаемое Ираном шиитское движение, 13 представителей которого находятся в парламенте Ливана, уже признано Вашингтоном террористической организацией.