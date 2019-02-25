Великобритания внесла движение Хезболла в список запрещенных

Новости мира: Министр внутренних дел Великобритании признала Хезболлу террористической организацией.

Великобритания признала ливанское исламистское движение "Хезболлу" террористической организацией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид, сообщает Reuters.

"Хезболла продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем различать их уже запрещенное военное крыло и политическую партию", - заявил он.

Поэтому министр принял решение внести движение "Хезболла" в список запрещенных.

Запрет, который вступит в силу в пятницу в случае одобрения парламентом, означает, что любой человек, являющийся членом "Хезболлы" или поддерживающий это движение, будет объявлен уголовным преступником.

Поддерживаемое Ираном шиитское движение, 13 представителей которого находятся в парламенте Ливана, уже признано Вашингтоном террористической организацией.