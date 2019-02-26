Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь, разгоняя протестующих на границе с Колумбией

Новости мира: Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией.

Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.

По ее данным, стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские этой страны, находясь на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли. Сведений о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было. Протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Напомним, венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько грузовиков были сожжены.