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Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь, разгоняя протестующих на границе с Колумбией

Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь, разгоняя протестующих на границе с Колумбией
05:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Нацгвардия Венесуэлы открыла огонь на границе с Колумбией.

Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.

По ее данным, стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские этой страны, находясь на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли. Сведений о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было. Протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

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Напомним, венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько грузовиков были сожжены.

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Колумбия, Протесты, Венесуэла, Стрельба.
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