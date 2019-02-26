Обострение в Венесуэле: США собирают Совбез ООН

Новости мира: США просят СБ ООН собраться на экстренное совещание по Венесуэле.

США просят Совет Безопасности ООН, куда входят 15 государств, собраться на экстренное совещание по ситуации в Венесуэле во вторник, 26 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

США предлагают членам СБ ООН рассмотреть и принять резолюцию о проведении новых выборов президента Венесуэлы. Россия заявила о подготовке своей резолюции, детали которой пока неизвестны.

Напомним, свыше 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Ромель Гусамана.

В субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.