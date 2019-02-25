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США ввели санкции против четырех губернаторов Венесуэлы, связанных с Мадуро

США ввели санкции против четырех губернаторов Венесуэлы, связанных с Мадуро
23:05 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: США ввели санкции против четырех венесуэльских чиновников.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Попытки незаконного режима Мадуро заблокировать международную помощь, предназначенную для венесуэльского народа, позорны. Казначейство ввело санкции против четырех связанных с бывшим президентом Мадуро губернаторов штатов за то, что они препятствуют крайне необходимой гуманитарной помощи и продлевают страдания венесуэльского народа", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В список попали бывший вице-президент страны Рамон Каррисалес, который сейчас является губернатором штата Апуре; губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро (экс-министр обороны с 2004 по 2006), губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

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Как сообщалось, ситуация в Венесуэле продолжает быть напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступления международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Минфин США, Стивен Мнучин.
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