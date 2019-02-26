"Не учите нас гуманности": Президент Египта обратился к Европе

Новости мира: Президент Египта заявил, что Европа не должна "читать лекции" арабскому миру.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страны Европы не должны "читать лекции" арабскому миру, защищая широко раскритикованную ситуацию с правами человека в его стране.

Выступая после саммита Лиги арабских государств и ЕС в понедельник, Ас-Сиси сказал: "И не учите нас гуманности", цитирует президента Associated Press.

Он сказал журналистам, что у европейцев "есть свои правила этики и ценности".

"Мы уважаем ваши. А вы должны уважать наши", - заявил Ас-Сиси.

Президент Египта отметил, что Европа процветает, в то время как многие арабские страны пытаются просто предотвратить конфликты. После окончания выступления местные СМИ аплодировали ему.

Лидеры ЕС избегали публичной критики Египта даже на фоне беспрецедентного подавления инакомыслия и недавнего всплеска количества казней.