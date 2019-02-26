Канада может на законодательном уровне изменить стандарты работы соцсетей

Новости мира: В Канаде хотят ввести новые правила работы соцсетей.

Канаде следует на законодательном уровне установить социальным сетям четкие правила работы.

С таким предложением во время слушаний в парламенте выступила министр демократических институтов Канады Карина Гулд.

"Я буду благодарна за советы относительно того, как надежно урегулировать правила работы соцсетей", - сказала Гулд.

Она также поощрила депутатов подготовить отчет о роли соцсетей в демократиях.

"Хотя платформы сделали определенные позитивные шаги для борьбы с фейковыми страницами, ... остается еще много, что можно и стоит сделать", - отметила министр.

В то же время, Гулд подчеркнула необходимость сохранения уровня свободы слова, который предоставляют соцсети.

"Мы хотим удостовериться, что храним важное общественное пространство, которое соцсети предоставляют людям для самовыражения, одновременно уменьшив некоторые негативные последствия работы социальных сетей", - заверила она.

Во время слушаний Гулд рассказала, что уже имела беседы по этому поводу с руководством Google и Facebook и договорилась о встрече с представителями компании Microsoft.