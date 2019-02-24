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Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины

Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
20:05 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Канадский депутат Питер Кент во время протестов в Торонто заявил, что диктатор Путин должен прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

Канадская оппозиция обещает не допустить нормализации отношений с Россией до прекращения оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом во время участия в протесте возле Генконсульства России в Торонто заявил депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Питер Кент, сообщает корреспондент.

“Я пришел, чтобы сказать, что канадские консерваторы никогда не будут поддерживать нормализацию отношений с Россией и диктатором Путиным, пока он не покинет Крым и Донбасс. Слава Украине”, - отметил Кент.

В то же время он признал, что до Канады и США доходит "шепот" тех, кто хочет наладить отношения с РФ. "Мы собрались, чтобы в это печальное и трагическое памятное воскресенье заявить, что канадцы солидарны с народом Крыма в неприятии жестокой незаконной российской оккупации Крыма", - сказал Кент.

Как сообщалось, в субботу у здания Генконсульства России в Торонто прошел митинг в поддержку украинских политических узников Кремля. Главным организатором акции выступила Ассоциация крымских татар Канады.

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Крым, Канада, РФ, Донбасс, Питер Кент.
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