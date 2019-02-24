Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины

Новости Украины: Канадский депутат Питер Кент во время протестов в Торонто заявил, что диктатор Путин должен прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

Канадская оппозиция обещает не допустить нормализации отношений с Россией до прекращения оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом во время участия в протесте возле Генконсульства России в Торонто заявил депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Питер Кент, сообщает корреспондент.

Honoured to stand with Crimean Tatars, Ukrainians (+ CPC’s @TedOpitz) at Russian Consulate in Toronto to demand #FreeCrimea five years after Putin’s brutal, illegal invasion/occupation. pic.twitter.com/7rELbSH8H1 — Hon. Peter Kent (@KentThornhillMP) 24 февраля 2019 г.

“Я пришел, чтобы сказать, что канадские консерваторы никогда не будут поддерживать нормализацию отношений с Россией и диктатором Путиным, пока он не покинет Крым и Донбасс. Слава Украине”, - отметил Кент.

В то же время он признал, что до Канады и США доходит "шепот" тех, кто хочет наладить отношения с РФ. "Мы собрались, чтобы в это печальное и трагическое памятное воскресенье заявить, что канадцы солидарны с народом Крыма в неприятии жестокой незаконной российской оккупации Крыма", - сказал Кент.

Как сообщалось, в субботу у здания Генконсульства России в Торонто прошел митинг в поддержку украинских политических узников Кремля. Главным организатором акции выступила Ассоциация крымских татар Канады.