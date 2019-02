Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины

Канадская оппозиция обещает не допустить нормализации отношений с Россией до прекращения оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом во время участия в протесте возле Генконсульства России в Торонто заявил депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Питер Кент, сообщает корреспондент.

Honoured to stand with Crimean Tatars, Ukrainians (+ CPC’s @TedOpitz) at Russian Consulate in Toronto to demand #FreeCrimea five years after Putin’s brutal, illegal invasion/occupation. pic.twitter.com/7rELbSH8H1

— Hon. Peter Kent (@KentThornhillMP) 24 февраля 2019 г.