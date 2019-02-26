Скачать
Вторник, 26.02.2019
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
"Не учите нас гуманности": Президент Египта обратился к Европе
"Не учите нас гуманности": Президент Египта обратился к Европе
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV

Нацгвардия Венесуэлы атаковала протестующих на границе с Колумбией

Нацгвардия Венесуэлы атаковала протестующих на границе с Колумбией
07:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста. Об этом сообщает "24 канал".

Стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские страны, находившиеся на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли.

Информации о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было.

Как сообщалось, ситуация в Венесуэле остается напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступления международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.

Стычки на границе, во время которых лояльные к Мадуро Национальная гвардия и нерегулярные отряды сторонников применили оружие против сторонников Гуайдо, завершились гибелью пятерых человек.

В воскресенье, 25 февраля, США ввели дополнительные санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

США ввели санкции против четырех губернаторов Венесуэлы, связанных с Мадуро

Ряд военных, по сообщениям СМИ, уже перешла на сторону оппозиции, однако высшее военное командование остается лояльным к Мадуро.

На вторник, 26 февраля, назначено заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Колумбия, Венесуэла, Николас Мадуро, Нацгвардия Венесуэлы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
02 Польза кофе для мужчин подтверждена врачами
03 Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
04 Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
05 Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Нова Пошта&quot; вскоре будет работать без выходных
"Нова Пошта" вскоре будет работать без выходных
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь