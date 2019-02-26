Нацгвардия Венесуэлы атаковала протестующих на границе с Колумбией

Новости мира: Протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста. Об этом сообщает "24 канал".

Стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские страны, находившиеся на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли.

Информации о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было.

Как сообщалось, ситуация в Венесуэле остается напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступления международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.

#Urgente - #25Feb / Siguen las incidencias sobre y debajo del Puente Internacional Simón Bolívar, Reportero Gráfico Español es rescatado por grupos de #ResistenciaVenezuela, quien aseguró que fue impactado por un objeto que le quemó su pierna derecha. @SebastianaSin @jguaido pic.twitter.com/7pv1YJxeFR — Juan Carlos Moros O. (@jcmorosor) 25 февраля 2019 г.

Стычки на границе, во время которых лояльные к Мадуро Национальная гвардия и нерегулярные отряды сторонников применили оружие против сторонников Гуайдо, завершились гибелью пятерых человек.

В воскресенье, 25 февраля, США ввели дополнительные санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

Ряд военных, по сообщениям СМИ, уже перешла на сторону оппозиции, однако высшее военное командование остается лояльным к Мадуро.

На вторник, 26 февраля, назначено заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.