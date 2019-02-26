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На Кубе прошел референдум за новую конституцию

На Кубе прошел референдум за новую конституцию
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Кубинцы одобрили проект новой конституции, устанавливающей посты президента и премьера, частную собственность.

Вынесенный на референдум проект новой кубинской конституции одобрили 6,8 млн избирателей (86,85%), сообщило во вторник кубинское радио со ссылкой на председателя Национальной избирательной комиссии Кубы Алину Бельсейро Гутьеррес.

"Против" проекта новой конституции проголосовали 706 тыс. избирателей (9%).

По ее словам, действительными признаны 7,7 млн бюллетеней, аннулированы были 127 тыс. бюллетеней, неиспользованными остались 198,6 тыс. бюллетеней.

Ранее сообщалось, что не менее 97% кубинцев, имеющих право голоса, приняли участие в референдуме о новой конституции страны, который прошел на Кубе в воскресенье. По данным избирательной комиссии, никаких эксцессов в ходе голосования не наблюдалось. Высказать мнение о проекте новой конституции избиратели могли на 25 тыс. участках по всей стране.

В соответствии с проектом новой конституции в стране должны быть учреждены посты президента и премьер-министра, при этом период нахождения у власти ограничен двумя сроками по пять лет подряд. Узаконено право частной собственности.

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В то же время коммунистическая партия Кубы названа в проекте "основной направляющей силой общества".

Из окончательной версии проекта, который был вынесен на референдум, была исключена вызвавшая полемику статья, определяющая брак как союз двух людей, тем самым поддержано понятие традиционной семьи - как союза мужчины и женщины.

По оценкам наблюдателей, проект новой конституции, вынесенный на голосование, был изменен на 60% в сравнении с проектом, подготовленным первоначально.

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Куба, Референдум, Кубинцы, Бельсейро Гутьеррес.
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