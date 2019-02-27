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Генсек ООН приветствует налаживание диалога между лидерами США и КНДР

Генсек ООН приветствует налаживание диалога между лидерами США и КНДР
06:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Генсек ООН поприветствовал предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына в Ханое.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник поздравил проведения второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоится в среду в столице Вьетнама Ханое. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика сообщило агентство Xinhuanet, передает УНН.

"Мы горячо приветствуем этот диалог между лидерами США и КНДР", - заявил Дюжаррик на брифинге. Он отметил, что генеральный секретарь не хочет "предвидеть или прогнозировать, какими будут результаты этого саммита" и "будет реагировать в зависимости от того, что будет сказано" в ходе встречи.

Трамп успешно прибыл в Ханой - завтра встреча с Ким Чен Ыном

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (13:40 по киевскому времени) и должна завершиться в 19:00 (14:00 по киевскому времени). При этом в целом они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (13:15 по киевскому времени), а покинет место проведения встречи в 20:35 (15:35 по киевскому времени).

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Все по теме:

США, КНДР, ООН, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Антониу Гуттериш.
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