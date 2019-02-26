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Трамп успешно прибыл в Ханой - завтра встреча с Ким Чен Ыном

Трамп успешно прибыл в Ханой - завтра встреча с Ким Чен Ыном
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп прибыл в Ханой на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Ханой, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кадры с "бортом номер один", на котором совершает перелеты американский президент, показало американское телевидение.

Самолет, по данным СМИ, приземлился в международном аэропорте Нойбай в Ханое. Ожидается, что после прилета президент сразу отправится в гостиницу JW Marriott, которую он выбрал для проживания в Ханое, отмечает агентство "Ренхап".

В аэропорту Д.Трамп принял цветы от встречавшей его делегации, а затем сел в президентский Cadillac.

По данным СМИ, ранее самолет Д.Трампа приземлялся на американской военной базе Эль-Удейд в Катаре для дозаправки. Также дозаправка производилась на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл.

Ранее во Вьетнам на бронепоезде прибыл Ким Чен Ын.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама.

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США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Ханой.
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