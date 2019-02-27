Нигерия выбрала президента

Новости мира: В Нигерии объявили результаты президентских выборов.

Согласно результатам голосования в Нигерии, Мохаммаду Бухари был переизбран президентом страны на второй срок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Нигерии.

«Президент Нигерии Мохаммаду Бухари во вторник был избран на второй срок», - говорится в сообщении.

За Бухари проголосовали 56% (15,2 миллиона человек) явившихся на избирательные участки граждан страны. Его главный оппонент - экс-вице-президент Атику Абубакар, получил 41% голосов (11,3 миллиона).

Явка избирателей в этом году составила 33,2% граждан страны. На президентских выборах 2015 года явка составляла 44%.

Согласно законодательству Нигерии, президентом объявляется кандидат, набравших не менее одной четверти голосов в двух третях из 36 штатов Нигерии и столице Абудже, в противном случае объявляется второй тур. Бухари набрал достаточно голосов, чтобы победить в первом туре.

Как сообщалось, всеобщие президентские и парламентские выборы в Нигерии прошли в субботу, 23 февраля. В этот день по меньшей мере 16 человек были убиты.