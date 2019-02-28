На севере Нигерии в результате нападения погибло 29 человек

Новости мира: В Нигерии из-за вооруженной атаки боевиков погибло 29 человек.

Нигерийская полиция в среду подтвердила, что 29 человек, включая полицейского, были убиты в результате новых нападений в северном штате Кадуна.

Еще двое полицейских были ранены и 40 домов сгорели во время нападений на четыре деревни в районе Кажуру в Кадуне, говорится в заявлении начальника полиции штата Ахмада Абдур-Рахмана.

"Боевики перемещались из деревни в деревню, сжигая дома и убивая людей", - сообщил начальник полиции.

Напоминаем, ВВС Индии в среду сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир, сообщает индийское агентство ANI.