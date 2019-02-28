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Масштабный пожар в Каире: поезд столкнулся с ограждением

Масштабный пожар в Каире: поезд столкнулся с ограждением
05:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В результате пожара на каирском вокзале погибли по меньшей мере 25 человек, еще 50 получили ранения.

В результате мощного пожара, который произошел из-за аварии на главном железнодорожном вокзале Каира в среду, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian

«По меньшей мере 25 человек погибли, а еще около 50 получили травмы и ранения после того, как на главном вокзале египетской столицы в среду поезд столкнулся с ограждением, а его топливный бак взорвался и привел к крупному пожару», - говорится в сообщении. Отмечается, что количество пострадавших в результате этого инцидента может возрасти.

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На данный момент точная причина аварии еще не выяснена. Через несколько часов после этого инцидента министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбул, который прибыл на место катастрофы, пообещал найти и наказать виновных. Как известно, египетская железная дорога имеет низкие показатели безопасности пассажиров, часто говорят о ее недостаточном финансировании и плохом управлении.

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Пожар, Каир, Трагедия, Погибшие, Вокзал.
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