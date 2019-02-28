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Названа причина крушения поезда в Каире, которая унесла жизни 25 человек

Названа причина крушения поезда в Каире, которая унесла жизни 25 человек
09:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Следствие установило, что причиной крушения и возгорания поезда в Каире стала ссора между машинистами из-за заблокированной дороги.

Причиной крушения и возгорания поезда в Каире, которое произошло в среду,27 февраля, стала ссора между двумя машинистами. Как сообщает издание Time, машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу. 

Сообщается, что ссора с машинистом стала причиной ускорения беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции Каира. В результате происшествия, погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщил генеральный прокурор Египта Набиль Садек, следствие установило, что машинист покинул вагон и не принял никаких мер для его торможения.

Установлено, что в то время, когда машинист вышел из локомотива, преграждавший ему дорогу, он дал задний ход. После этого,  вагон без машиниста начал набирать скорость, врезался в отбойник, а затем, на большой скорости, врезался и в платформу. Это привело к тому, что у него взорвался топливный бак, вызвав сильный пожар. По последним данным, погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 человек получили ранения. Сообщается, что многие из них находятся в критическом состоянии, из-за чего количество жертв может возрасти.

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Все по теме:

Видео, Погибшие, Раненые, Крушение поезда в Каире, Возгорание поезда в Каире, Ссора между машинистами, Заблокированная дорога, Беспилотный локомотив.
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