Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Украине стартует автоматическая индексация пенсий
В Украине стартует автоматическая индексация пенсий
С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам
С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

Вблизи Кипра обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений газа

Вблизи Кипра обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений газа
09:25 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: У побережья Кипра обнаружено третье крупное в мире месторождение природного газа, которое содержит около 227 миллиардов кубических метров.

Компания Exxon Mobil в четверг, 28 февраля, заявила об открытии у побережья Кипра третьего крупнейшего в мире месторождения природного газа за последние 2 года.

 По предварительным подсчетам,  месторождение содержит примерно от 142 до 227 миллиардов кубических метров природного газа. Это уже третье крупнейшее в мире месторождение этого ресурса, обнаруженное у побережья Кипра. 

Министр энергетики Греции Георгиос Лаккотрис заявил, что упомянутое открытие дает надежду на больше открытий в водах восточносередземноморской островной страны, которая хочет стать альтернативным источником энергии для Европы.

Турция выступает против кипрских работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра. Турция заявляет, что тоже начнет свои работы в акватории Кипра.

Не понял английского: корабль РФ с пьяным капитаном врезался в мост (Видео)

В феврале 2018 года турецкие военные корабли несколько недель блокировали в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической фирмы ENI, которая должна начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Кипр, Турция, Обнаружение, Крупное месторождение природного газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
02 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
03 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
04 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
05 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Карпатах потерялось двое туристов
В Карпатах потерялось двое туристов
Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
Первый день весны будет снежным и холодным
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь