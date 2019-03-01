Вблизи Кипра обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений газа

Новости мира: У побережья Кипра обнаружено третье крупное в мире месторождение природного газа, которое содержит около 227 миллиардов кубических метров.

Компания Exxon Mobil в четверг, 28 февраля, заявила об открытии у побережья Кипра третьего крупнейшего в мире месторождения природного газа за последние 2 года.

По предварительным подсчетам, месторождение содержит примерно от 142 до 227 миллиардов кубических метров природного газа. Это уже третье крупнейшее в мире месторождение этого ресурса, обнаруженное у побережья Кипра.

Министр энергетики Греции Георгиос Лаккотрис заявил, что упомянутое открытие дает надежду на больше открытий в водах восточносередземноморской островной страны, которая хочет стать альтернативным источником энергии для Европы.

Турция выступает против кипрских работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра. Турция заявляет, что тоже начнет свои работы в акватории Кипра.

В феврале 2018 года турецкие военные корабли несколько недель блокировали в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической фирмы ENI, которая должна начать работы по поиску газа у берегов Кипра.