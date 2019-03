Власти Канады начали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

Новости мира: Министерство юстиции Канады опубликовало документ об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Министерство юстиции Канады начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Ведомство опубликовало, который официально дает старт процесс экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу.

После того, как документ был опубликован Минюстом, дело заслушает суд. В случае если он решит, что Мэн Ваньчжоу нужно экстрадировать, окончательное решение по этому поводу примет министр юстиции Канады.

Сообщается, что дата слушаний по экстрадиции будет назначена 6 марта. Отмечается, что 1 декабря 2018 года финдиректор и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана. В конце января СМИ сообщали, что Канада получила от США официальный запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу.

Ранее сообщалось, что США обвинили китайскую компанию Huawei Technologies Co Ltd, ее финансового директора Мэн Ваньчжоу и два филиала компании в банковском мошенничестве, связанного с нарушением санкций против Ирана. обвинительный акт, состоящий из 13 пунктов, Министерство юстиции США подало в суд Нью-Йорка. В нем говорится, что Huawei ввела в заблуждение банк и власти США в отношении своих связей с дочерними компаниями, Skycom Tech и Huawei Device USA Inc., для ведения бизнеса в Иране.