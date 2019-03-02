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Антиправительственные протесты в Алжире: Около 200 человек пострадали

Антиправительственные протесты в Алжире: Около 200 человек пострадали
21:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Алжире в акциях против намерений действующего президента баллотироваться на пятый срок пострадали почти 200 человек.

В Алжире во время акций протестов против намерений действующего президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок пострадали почти 200 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию министерства здравоохранения Алжира.

Отмечается, что во время массовых акций протеста, которые состоялись в пятницу, 1 марта, были травмированы 183 человека, один из них скончался от сердечного приступа.

Акции протеста в Алжире продолжаются около недели, но массовые демонстрации прошли в пятницу, когда на улицы городов вышли десятки тысяч человек.

До сих пор акции протеста проходили в основном мирно, впрочем в столице страны между демонстрантами и полицией произошли столкновения у президентского дворца.

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Сегодня в городе Алжире наблюдается спокойная ситуация, демонстрации состоялись в Беджае, на севере страны.

Абдельазиз Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, избирался на пост президента уже четыре раза подряд, возглавляет Алжир с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года. Решение Бутефлики участвовать в гонке вызвало недовольство многих алжирцев, которые считают, что состояние здоровья не позволяет политику дальше управлять страной.

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Протесты, Алжир, Абдельазиз Бутефлика.
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