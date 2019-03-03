Гуайдо объявил о своем возвращении в Венесуэлу

Новости мира: Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, что находится в Эквадоре, в субботу сообщил, что вернется в Венесуэлу 4 или 5 марта, передает УНН.

"Я объявляю о своем возвращении домой. В понедельник — вторник. Несмотря на то, что это время карнавала, у нас мало времени и много работы", — сказал Гуайдо по итогам встречи с президентом Эквадора Ленином Морено. Слова оппозиционера в своем Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Гуайдо также отметил, что по возвращении в Боливарианскую Республику объявит о новых манифестациях. "(По возвращении) мы объявим о новых протестах в стране", — сказал он.

В среду парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".