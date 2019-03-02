Скачать
Суббота, 02.03.2019
Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
Выборы 2019: Гнап таки снимет свою кандидатуру
Выборы 2019: Гнап таки снимет свою кандидатуру
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
Барселона обыграла Реал в Эль-Класико
Шэрон Стоун в шикарном образе на вечеринке в Беверли-Хиллс
Шэрон Стоун в шикарном образе на вечеринке в Беверли-Хиллс

Венесуэла: ЕС отправил предупреждение Мадуро

Венесуэла: ЕС отправил предупреждение Мадуро
23:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Мадуро, что поползновения на свободу и безопасность председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества.

"Европейский союз подчеркивает свою убежденность в том, что решение многостороннего кризиса, поразившего Венесуэлу, может быть только политическим, демократическим и мирным", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

"В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества", - подчеркнула Ф.Могерини.

США вводят новые санкции против сторонников Мадуро

Она напомнила, что члены Национального собрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере. Они должны иметь возможность осуществлять свои парламентские полномочия без угроз, в том числе в отношении членов их семей.

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", - сказано в заявлении Ф.Могерини.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Венесуэла, Николас Мадуро, Федерика Могерини, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
02 Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019: все знаки Зодиака
03 Масленица в 2019 году: приметы, гадания
04 Короткие поздравления с началом весны 2019
05 Родительская суббота 2 марта: что нельзя делать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Алина Астровская похвасталась идеальной фигурой в бикини
Алина Астровская похвасталась идеальной фигурой в бикини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь