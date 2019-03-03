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В Алжире возобновились массовые протесты

В Алжире возобновились массовые протесты
20:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Алжире на антиправительственные протесты вышли десятки тысяч человек.

В Алжире в воскресенье возобновились массовые антиправительственные протесты с участием десятков тысяч людей.

По данным иностранных дипломатов, в одной только столице в акциях принимают участие до 70 тысяч человек, сообщает DW.

"Кроме столицы Алжира, в воскресенье массовые протесты проходят в городах Аннаба, Гельма, Оран и Тиарет ... В городе Алжире против группы студентов полицией были применены водометы и слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Главное требование недовольных граждан - отказ действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики от планов баллотироваться на пятый президентский срок.

В воскресенье истекает срок подачи документов для регистрации кандидатом в президенты. Бутефлика, которому накануне исполнилось 82 года, Он имеет проблемы со здоровьем и не обязан лично прибыть в Конституционный совет страны для этой процедуры. Впрочем, учреждение в воскресенье усиленно охраняется.

Протесты в Алжире продолжаются больше недели. Массовые акции прошли, в частности, в пятницу, 1 марта. Тогда между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в результате чего более 180 человек были травмированы, а один протестующий скончался от сердечного приступа.

Антиправительственные протесты в Алжире: Около 200 человек пострадали

К дальнейшим акций протеста граждан призывают представители оппозиции, которая расколота и не слишком влиятельна в Алжире, а также общественные организации.

Абдельазиз Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Критики Бутефлики упрекают его, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019.

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Протесты, Алжир, Абдельазиз Бутефлика.
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