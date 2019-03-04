Директор Huawei подала в суд на власти Канады

Новости мира: Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде по запросу США, подала в суд на правительство Канады.

В иске Мэн Ваньчжоу утверждает, что ее конституционные права были нарушены 1 декабря 2018 года в международном аэропорту Ванкувера. Пограничники "под видом обычной проверки" незаконно задержали, допросили и обыскали Ваньчжоу.

Топ-менеджер требует наказать должным образом причастных к незаконным действиям должностных лиц, а также возместить ей расходы, связанные с задержанием.

Газета The Globe and Mail отмечает, что иск был подан в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 1 марта. Интересы Ваньчжоу в суде будет защищать юридическая компания Gudmundseth Mickelson LLP.

В свою очередь Минюст Канады заявил о начале судебного процесса по вопросу экстрадиции Ваньчжоу в США. Судебные слушания по этому делу начнутся 6 марта. Ранее запрос об экстрадиции направили власти США. В штатах Ваньчжоу заочно обвинили в нарушении режима санкции, введенного США против Ирана.

В КНР выразили "крайнее недовольство" решением Канады экстрадировать Ваньчжоу. В заявлении опубликованном на сайте посольства КНР в Канаде говорится, что Китай решительно выступает против такого решения.

11 декабря Верховный суд Британской Колумбии выпустил топ-менеджера под залог в размере 10 миллионов канадских долларов (7 миллионов долларов США). Сейчас Ваньчжоу проживает в Ванкувере в доме своего мужа. Она находится под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

Ваньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании 74-летнего миллиардера Жень Чженфея.