В национальном парке Кении упал вертолет с туристами, пять человек погибли

Новости мира: На северо-западе Кении разбился вертолет с туристами на борту.

В национальном парке в Туркане, что в северо-западной части Кении, разбился вертолет, на борту которого находились местный пилот и четверо американских туристов.

Все пятеро погибли, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Четверо американцев и кенийский пилот погибли, когда их вертолет потерпел крушение на отдаленном острове в озере Туркана в национальном парке на северо-западе Кении", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье около 8 часов вечера. Над палаточным лагерем Лаболо в национальном парке летели два вертолета, один успешно приземлился. Все, кто находился на борту упавшего вертолета, погибли. Продолжается расследование по выяснения причин катастрофы.