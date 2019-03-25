Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

В СМИ объяснили, зачем в Венесуэлу прилетели российские военные

В СМИ объяснили, зачем в Венесуэлу прилетели российские военные
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Самолеты с российскими военными на борту прибыли в Венесуэлу в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. Об этом сообщает DW.

По словам высокопоставленного чиновника, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания. Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

В то же время "Интерфакс" сообщил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов. Во главе делегации - начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошуров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прибыли, Политический кризис в Венесуэле, Самолеты РФ с военными, В Венесуэлу, Военное сотрудничество двух союзников.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь