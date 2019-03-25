В СМИ объяснили, зачем в Венесуэлу прилетели российские военные

Новости мира: Самолеты с российскими военными на борту прибыли в Венесуэлу в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. Об этом сообщает DW.

По словам высокопоставленного чиновника, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания. Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

В то же время "Интерфакс" сообщил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов. Во главе делегации - начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошуров.