Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу

Смотрите фото (3)
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
18:34 Вс, 24 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными.

В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли два самолета с российскими военными.

Группу бойцов возглавляет начальник Главного штаба Сухопутных войск, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на данные венесуэльских информационных порталов. Местные СМИ и блогеры опубликовали видео и фотографии лайнеров на летном поле.

Два самолета, якобы принадлежащие Министерству обороны России, прибыли в Венесуэлу еще вчера. Это пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. Согласно данным авиатрекеров, самолеты прибыли в аэропорт Каракаса из Москвы, сделав «крюк» через Сирию и Сенегал.

По сведениям издания El Nacional, группой из ста человек командует начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Также говорится о том, что Ан-124 перевез для россиян 35 тонн некого груза.

Является прибывшие военнослужащими или бойцами частной военной компании – неизвестно.

Сообщается, что делегацию встретили представители правительства Николаса Мадуро.

Российские самолеты в последние месяцы уже несколько раз бывали в Венесуэле, напоминает "Эхо Москвы". Вскоре после того, как лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, агентство Рейтер писало, что в Каракас прибыло несколько сот бойцов так называемой ЧВК Вагнера. Их миссия якобы состояла в том, чтобы защитить режим Мадуро в случае военного переворота.

Гуайдо: Правительство во главе с Мадуро вскоре прекратит свою работу

Впрочем, подтвердить эти данные не удалось.

Официально российское Министерство обороны сообщения о прибытии самолетов в Венесуэлу не прокомментировало.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Россия, Венесуэла, Николас Мадуро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь