СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу

В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли два самолета с российскими военными.

Группу бойцов возглавляет начальник Главного штаба Сухопутных войск, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на данные венесуэльских информационных порталов. Местные СМИ и блогеры опубликовали видео и фотографии лайнеров на летном поле.

Два самолета, якобы принадлежащие Министерству обороны России, прибыли в Венесуэлу еще вчера. Это пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. Согласно данным авиатрекеров, самолеты прибыли в аэропорт Каракаса из Москвы, сделав «крюк» через Сирию и Сенегал.

#Breaking: Just in - Video footage captured, One of two Russian planes that arrived yesterday at the presidential ramp in Maiquetía, in #Venezuela with 99 military personnel And the Russian Defence minister arrived, and the other aircraft with military "equipment". pic.twitter.com/Z2GQsIVRLs

