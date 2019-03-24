СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу

Новости мира: В Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными.

В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли два самолета с российскими военными.

Группу бойцов возглавляет начальник Главного штаба Сухопутных войск, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на данные венесуэльских информационных порталов. Местные СМИ и блогеры опубликовали видео и фотографии лайнеров на летном поле.

Два самолета, якобы принадлежащие Министерству обороны России, прибыли в Венесуэлу еще вчера. Это пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. Согласно данным авиатрекеров, самолеты прибыли в аэропорт Каракаса из Москвы, сделав «крюк» через Сирию и Сенегал.

#Breaking: Just in - Video footage captured, One of two Russian planes that arrived yesterday at the presidential ramp in Maiquetía, in #Venezuela with 99 military personnel And the Russian Defence minister arrived, and the other aircraft with military "equipment". pic.twitter.com/Z2GQsIVRLs — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 24 марта 2019 г.

По сведениям издания El Nacional, группой из ста человек командует начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Также говорится о том, что Ан-124 перевез для россиян 35 тонн некого груза.

Является прибывшие военнослужащими или бойцами частной военной компании – неизвестно.

Сообщается, что делегацию встретили представители правительства Николаса Мадуро.

Российские самолеты в последние месяцы уже несколько раз бывали в Венесуэле, напоминает "Эхо Москвы". Вскоре после того, как лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, агентство Рейтер писало, что в Каракас прибыло несколько сот бойцов так называемой ЧВК Вагнера. Их миссия якобы состояла в том, чтобы защитить режим Мадуро в случае военного переворота.

Впрочем, подтвердить эти данные не удалось.

Официально российское Министерство обороны сообщения о прибытии самолетов в Венесуэлу не прокомментировало.