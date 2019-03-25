Принц Чарльз с супругой первыми из королевской семьи посетили Кубу

Новости мира: Британский принц Чарльз и его жена Камилла стали первыми особами монаршей семьи, которые посетили коммунистическую Кубу.

Сын королевы Елизаветы II вместе со своей женой Камиллой Паркер-Боулз в воскресенье, 24 марта, прибыли в Гавану в рамках первой официальной поездки британской королевской семьи на коммунистическую Кубу. По информации, в рамках поездки принц Чарльз должен совершить тур по Карибским островам.

Отмечается, что сын королевы Елизаветы II с супругой стали первыми представителями королевской семьи, которые посетили Кубу. По информации, королевская пара проведет 4 дня в городе.

По прибытии наследник британского престола возложил венок к мемориалу героя независимости Хосе Марти на площади Революции в Гаване. Также известно, что 70-летний принц Уэльский собирается поужинать с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, совершить поездку по восстановленному колониальному району Гаваны, посетить сообщество и проекты в области зеленой энергии и посмотреть парад старинных британских автомобилей.

Сообщается, что это будет уже вторая встреча принца Чарльза с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем за последние полгода. Предыдущая их встреча прошла в ноябре 2018 года в Лондоне во время своего первого турне по нескольким странам после смены Рауля Кастро на посту главы государства в апреле 2018 года.

Фото: twitter.com/YouMagazine

Известно, что 70-летнему принцу Чарльзу и 71-летней Камилле Паркер-Боулз в Гренаде удалось побывать на одном из местных пляжей. Пара наслаждалась морским воздухом и временем проведенным вдвоем без камер папарацци и их представителей.

Для прогулки по берегу океана Камилла надела широкие белые штаны и длинную кофту светло-желтого цвета. Принц Чарльз же, в свою очередь, даже на романтической прогулке появился в костюме и туфлях.