Вот это сумма: стало известно, сколько потратила на гардероб Меган Маркл за 6 месяцев

Новости шоу бизнеса: В декабре 2018 года иностранные СМИ подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл за прошлый год.

Тогда ее расходы составляли около одного миллиона фунтов стерлингов. Однако после заявления о беременности герцогини Сассекской подсчеты приобрели новый смысл, поскольку ей пришлось полностью обновить гардероб.

На сайте издания Love The Sale появилась информация о расходах Меган Макрл за последние полгода. Как указано в источнике, с 6 сентября 2018 года по 11 марта 2019 года герцогиня Сассекская осуществила 75 официальных выходов. Общая стоимость ее нарядов для публичных событий составляет 478 920 фунтов стерлингов (примерно 630 тысяч долларов). Самой дорогой одеждой в гардеробе Меган Маркл стало платье от Oscar de la Renta, стоимость которого составляет более 10 тысяч фунтов стерлингов, а самое дешевое – платье от H&M за 15 фунтов.

Меган Маркл в платье за 10 тысяч фунтов стерлингов

Меган Маркл в платье от H&M за 15 фунтов стерлингов

Расходы нового члена королевской семьи не могли не сравнить с тратами герцогини Кембриджской. Стоимость гардероба Кейт Миддлтон за 2017 год (именно за этот год она потратила больше) составляет 160 тысяч долларов.