Меган Маркл в голубом платье за 4200 долларов встретилась с королем Марокко

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Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме в резиденции короля Марокко.

Во время официальной встречи с королем Марокко Мухаммедом VI жена британского принца Гарри Меган Маркл надела платье василькового оттенка с растительными принтами в пол за 4200 долларов.

Беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meghan meeting King Mohammed VI Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 25 Фев 2019 в 6:06 PST

Образ дополнила сдержанная прическа – туго собранные волосы в пучок. А в руке Меган Маркл был клатч золотистого оттенка. Принц Гарри надел светло-серый костюм, цвет которого дополнял образ беременной супруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beauty in blue Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 25 Фев 2019 в 6:05 PST

В первый день официального визита в Марокко беременная Меган Маркл, которая недавно устроила вечеринку в честь будущего ребенка, появилась на публике в ярко-красном платье колен от Valentino. Образ она дополнила небольшой сумочкой того же бренда и классическими бежевыми лодочками.

Позже жена принца Гарри переоделась для прогулки по Андалузским садам и появилась на публике в черном плиссированном платье в сочетании с белым пиджаком от бюджетного бренда Babaton.