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Меган Маркл в голубом платье за 4200 долларов встретилась с королем Марокко

Меган Маркл в голубом платье за 4200 долларов встретилась с королем Марокко
12:23 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

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Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном приеме в резиденции короля Марокко.

Во время официальной встречи с королем Марокко Мухаммедом VI жена британского принца Гарри Меган Маркл надела платье василькового оттенка с растительными принтами в пол за 4200 долларов.

Беременная герцогиня Сассекская остановила свой выбор на роскошном голубом платье от Carolina Herrera длиной до самого пола.  

 
 
 
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Meghan meeting King Mohammed VI

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

Образ дополнила сдержанная прическа – туго собранные волосы в пучок. А в руке Меган Маркл был клатч золотистого оттенка. Принц Гарри надел светло-серый костюм, цвет которого дополнял образ беременной супруги. 

 
 
 
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Beauty in blue

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

Меган Маркл и принц Гарри посетили мероприятие в Марокко

В первый день официального визита в Марокко беременная Меган Маркл, которая недавно устроила вечеринку в честь будущего ребенка, появилась на публике в ярко-красном платье колен от Valentino. Образ она дополнила небольшой сумочкой того же бренда и классическими бежевыми лодочками.

Позже жена принца Гарри переоделась для прогулки по Андалузским садам и появилась на публике в черном плиссированном платье в сочетании с белым пиджаком от бюджетного бренда Babaton.

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Все по теме:

Марокко, Принц Гарри, Знаменитости, Мухаммед VI, Меган Маркл, Принц Гарри и Меган Маркл, Король Марокко.
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