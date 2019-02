Меган Маркл и принц Гарри посетили мероприятие в Марокко

Однако такое путешествие сказалось на активности будущего первенца королевской пары: во время первой официальной встречи камеры журналистов зафиксировали, как ребенок шевельнулся в животе Меган Маркл.

Уже вечером 24 февраля принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в запланированном торжественном мероприятии, которое организовало британское посольство в Марокко. Светскую встречу с высокопоставленными лицами устроил дипломат Томас Рейли и его жена Лия. Прием с участием герцогов состоялся в резиденции в Рабате.

Во время публичного выхода беременная Меган Маркл засветила дорогой и элегантный образ. Перед дипломатами она появилась в роскошном кремовом платье от бренда Dior, которое дизайнеры сшили специально для герцогини Сассекской. Наряд она дополнила обувью на каблуке золотого цвета и бриллиантовыми украшениями, стоимостью 12 тысяч долларов. Не менее роскошным был и клатч от Dior, который стоит около тысячи долларов.

Receiving a traditional rosewater greeting at The Ambassador’s residence in Morocco.#RoyalVisitMorocco. pic.twitter.com/5z9m7q1juF

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 февраля 2019 г.