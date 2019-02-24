Церемония помазания хной: Меган Маркл сделала временную татуировку в Марокко

Новости шоу бизнеса: Беременная герцогиня сделала временную татуировку от сглаза.

Вчера, 23 февраля, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко . Пара прибыла в северно-африканскую страну с официальным визитом и пробудет там следующие три дня.

Герцогиня, которая накануне блистала в аэропорту, на этот раз оделась поскромнее - в черные облегающие джинсы, синее пальто-блейзер, черный топ и черные балетки Birdies. Сверху она накинула серый шарф.

В первый день визита Меган Маркл приняла участие в церемонии помазания хной – древнем обычаи, который происходит из Северной Африки. 17-летняя девушка Самира сделала на руке герцогини цветочный рисунок в честь ее беременности.

Татуировка временная и, как заверили Меган, не повредит ее состоянию. Этот цветочный узор, изображенный на левой кисти герцогини, продержится на коже в течение суток, а затем постепенно смоется.