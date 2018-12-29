Шикарно живет: сколько стоит гардером Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Сумма вышла весьма впечатляющая - бывшая актриса потратила на одежду и аксессуары приблизительно миллион фунтов стерлингов (около 34,5 млн гривен).

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл попала под пристальное внимание, в том числе и ее стиль. Многих интересовал вопрос, сколько же герцогиня Сассекская тратит на наряды. Модные эксперты Великобритании дали ответ - они подсчитали приблизительную стоимость гардероба Маркл, в котором та появлялась на публике в 2018 году.

К примеру, только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов (975 тысяч гривен).

Отмечается, что Меган отдает предпочтение одежде, изготовленной известными модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta.

Для своего шикарного свадебного платья она выбрала бренд Givenchy. Как прикинули эксперты, оно стоило больше 300 тысяч фунтов и сразу же вошло в список самых дорогих подвенечных нарядов в мире

При этом жена принца Гарри не всегда соблюдает необходимый королевский протокол в одежде, чем злит других членов монаршей семьи. Так, в декабре один из нарядов Меган Маркл возмутил герцогиню Корнуольскую Камиллу настолько, что она даже изъявляла желание выгнать бывшую актрису из семьи. Беременная герцогиня пришла на премию British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом и с темным лаком на ногтях.