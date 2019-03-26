Власти Венесуэлы назвали причину нового отключения света

Новости мира: Причиной нового "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака.

Отключение электроэнергии, зафиксированное в понедельник в Венесуэле, спровоцировано проведенной кибератакой, нацеленной на ГЭС Гури, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на венесуэльского министра информации Хорхе Родригеса.

Это первый комментарий властей по этому вопросу, отмечается в сообщениях.

В понедельник сообщалось, что в ряде районов Венесуэлы зафиксировано отключение электроснабжения. В частности, проблема была зафиксирована в Каракасе.

В начале марта 2019 года в Венесуэле произошел еще больший по масштабам "блэкаут": тогда без света осталась почти вся страна. В Каракасе тогда заявили, что ГЭС "Гури" подверглась кибератаке, за которой, предположительно, стоят США.