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Венесуэла намерена продолжать военное сотрудничество с Россией

Венесуэла намерена продолжать военное сотрудничество с Россией
06:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: МИД Венесуэлы заявляет, что страна продолжит военные контракты с РФ и другими союзниками.

Власти Венесуэлы продолжат военное сотрудничество с Россией и другими странами, несмотря на попытки Вашингтона прервать эти контакты. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает УНН.

"Венесуэла сохранит военное сотрудничество со своими союзниками в мире, чтобы усилить защиту народа и территории Венесуэлы перед лицом внешней агрессии", — написал он в Twitter.

"Какой цинизм со стороны США, у которых более 800 военных баз по всему миру, большинство из которых находится в Латинской Америке, и у которых военный бюджет превышает 700 млрд долларов, пытаться вмешаться в программы по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Венесуэлой", — добавил Арреаса.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео выступил с утверждением, что "поддержка российскими военными" правительства президента Николаса Мадуро "лишь продлевает страдания народа Венесуэлы", и заявил, что "США и страны региона не останутся в стороне".

Помпео: США не будут стоять в стороне, пока РФ обостряет напряженность в Венесуэле

Он также обвинил Москву в том, что "действия России усиливают напряженность в Венесуэле". "Господин Помпео прекрасно знает, что напряженность вокруг Венесуэлы создает именно его правительство при помощи угроз военного вмешательство, преступной экономической блокады и прямого руководства Вашингтона провалившимся госпереворотом", — прокомментировал слова госсекретаря Арреаса.

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Россия, Венесуэла, Хорхе Арреаса, Майк Помпео.
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