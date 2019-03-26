Помпео: США не будут стоять в стороне, пока РФ обостряет напряженность в Венесуэле

Новости мира: Помпео призвал РФ прекратить "неконструктивное поведение" в Венесуэле.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить свою неконструктивное поведение", которое заключается в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа по результатам его телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Соединенные Штаты и страны региона не будут стоять в стороне в то время, когда Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Постоянное введение российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле рискует продолжить страдания венесуэльского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Помпео призвал Россию прекратить ее неконструктивное поведение и присоединиться к странам, выступающим за лучшее будущее для Венесуэлы.

Как сообщалось, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в нынешнем кризисе в Венесуэле, поскольку ранее поддерживали и продолжают поддерживать режим Николаса Мадуро.