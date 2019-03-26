В Мексике вспомнили Испании обиды времен колонизации

Новости мира: Мексика потребовала от Испании извинений за нарушения прав человека времен колонизации.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал послания королю Испании Фелипе VI и папе римскому Франциску с призывом принести извинения его стране за многочисленные нарушения прав человека, допущенные в эпоху завоеваний региона.

Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, мексиканский лидер потребовал полного признания совершенных преступлений и напомнил, что во время колонизации местное население массово вырезали.

"Пришло время для примирения. Но сначала нужно просить прощения. Происходили массовые убийства и угнетение. Так называемое завоевание шло с мечом и крестом. Они строили свои церкви на храмах коренных жителей", - подчеркнул Лопес Обрадор.

Мексика уступает лишь Бразилии по количеству католического населения.

В Испании призыв отклонили и призвали к "конструктивному подходу".

"О прибытии испанцев на территорию современной Мексики 500 лет назад нельзя судить с современных позиций. Наши братские народы всегда умели смотреть на наше общее прошлое без ненависти и с конструктивной точки зрения", - говорится в заявлении официального Мадрида.

Испанская колонизация началась с открытием Америки Христофором Колумбом в 1492 году.

Завоевание Мексики начал конкистадор Эрнан Кортес, который в 1519 году прибыл в район современного Веракруса. В том числе и его усилиями пала империя ацтеков, что положило начало 300-летнему правлению испанцев.

Независимость Мексика обрела после войны за независимость (1810 - 1821 гг.), когда она стала федеративной республикой в 1824 году.

Напомним, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.