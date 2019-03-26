Пентагон выделит $1 миллиард на стену Трампа

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.
"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью $1 миллиард для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в заявлении ведомства.
Средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью около 91 километра, улучшение дорог и установку освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).
По информации СМИ, это первый миллиард долларов, выделенный Дональду Трампу на возведение стены.