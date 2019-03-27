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Страны Группы Лимы выразили обеспокоенность прибытием войск РФ в Венесуэлу

Страны Группы Лимы выразили обеспокоенность прибытием войск РФ в Венесуэлу
05:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Группа Лимы выразила обеспокоенность прибытием двух военных самолетов РФ в Венесуэлу.

Страны Группы Лимы выразили обеспокоенность в связи с прибытием в Венесуэлу из России двух самолетов с военными и призвали сотрудничающие с правительством президента Николаса Мадуро государства помочь найти мирное решение кризиса в республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой совместное заявление государств, которое распространило МИД Аргентины.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Чили, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу и Санта-Лусии, входящих в Группу Лимы, выражают обеспокоенность прибытием двух российских военных самолетов в Венесуэлу и всвязи с этим в очередной раз заявляют, что осуждают любую провокацию или развертывания военных, которые угрожали бы миру и безопасности в регионе", - говорится в совместном заявлении государств.

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Страны также призвали государства, которые сотрудничают с правительством Мадуро, "помочь облегчить поиск решений, которые откроют путь к восстановлению демократии и конституционного строя в Венесуэле".

Напомним, в столицу Венесуэлы Каракас 24 марта прибыли два российских военных самолета. По некоторым данным, с их помощью в Венесуэлу доставили в сотни российских военнослужащих, а также около 35 тонн груза.

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Все по теме:

Бразилия, Перу, Колумбия, Россия, Гватемала, Канада, Аргентина, Коста-Рика, Панама, Венесуэла, Чили, Гондурас, Парагвай, Санта-Лусия, Гайана, Группа Лимы.
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