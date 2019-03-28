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Последствия аварии на "Фукусиме" впервые зафиксировали на Аляске

Последствия аварии на "Фукусиме" впервые зафиксировали на Аляске
14:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Ученые зафиксировали превышение радиационного фона из-за аварии на "Фукусиме" у берегов Аляски.

Американские ученые зафиксировали радиационное загрязнение у берегов Аляски с японской атомной электростанции «Фукусима», на которой произошла серьезная авария в 2011 году, сообщает Reuters.

Отмечается, что факт загрязнения был задокументирован учеными из программы Fairbanks Sea Gran в водах Берингова пролива. Проведенный анализ морской воды, собранной у острова Святого Лаврентия в Берингом проливе показал увеличение загрязнения радиацией, в основном цезием-137. Ученые отмечают, что на рост радиационного фона повлияла авария 2011 года на японской «Фукусиме».

По их информации, Берингов пролив стал самой северной точкой среди всех очагов загрязнения, принесенное морскими течениями с Японии.

Уровень цезия-137 у острова Святого Лаврентия превышает норму всего лишь на 0,4%, что не представляет угрозы здоровью местного населения.

Вторая по масштабности в мире техногенная авария связанная с радиацией на электростанции «Фукусима» в Японии произошла в результате 9-балльного цунами. По данным властей Японии существенный выброс радиации вынудил более 160 тыс. местных жителей экстренно покинуть свои дома.

Напомним, в среду землетрясение магнитудой 6,0 баллов по шкале Рихтера произошло на Аляске.

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Все по теме:

Япония, Радиация, Фукусима, Аляска, Берингов пролив, Святой Лаврентий.
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