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Названы условия для новых выборов в Венесуэле

Названы условия для новых выборов в Венесуэле
02:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Международная контактная группа назвала условия при которых возможно проведение выборов в Венесуэле.

Международная контактная группа (МКГ) выразила готовность помочь Венесуэле в обеспечении неотложных гуманитарных потребностей, а также определила условия для урегулирования кризиса путем проведения новых выборов. Встреча Группы прошла в четверг в столице Эквадора Кито (Quito). Полный текст итогового заявления Международной контактной группы обнародован на себ-странице Службы внешних действий ЕС.

"Группа подчеркивает потребность в полной мере восстановить в Венесуэле демократию и конституционный порядок мирным путем, начиная с проявления уважения к конституционному мандату демократически избранной Национальной ассамблеи. Группа акцентирует на твердом неприятии использования силы. Решение для кризиса заключается в возвращении народу права голоса во время демократических выборов, в соответствии с международными стандартами", - говорится в документе.

Исходя из изучения ситуации и выводов рабочей группы по организации избирательного процесса, Международная контактная группа пришла к выводу, что осуществление электорального процесса по проведению новых президентских выборов должно включать согласование между всеми вовлеченными действующими лицами на основе согласованной дорожной карты.

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По рекомендации участников встречи, такая дорожная карта должна включать:

  • Новую институализацию ключевых государственных институтов, включая Национальную избирательную раду, Верховный суд и институты народовластия;
  • Создание условий, которые гарантируют, что все вероятные кандидаты и политические партии получат разрешение участвовать;
  • Широкое обновление реестра избирателей, включая молодых избирателей и граждан Венесуэлы, находящихся за рубежом;
  • Дополнения правовых правил по проведению выборов с целью позволить развертывание международной миссии по наблюдению за выборами.

"МКГ, по запросу, готова помочь в будущем избирательном процессе путем осуществления мер по укреплению доверия, - таких, как развертывание и поддержка наблюдательных миссий, проведение международного аудита избирательной системы и/или реестра избирателей, а также оказать любую другую помощь, которая будет ненобходимой для выполнения договоренностей, которые приведут к свободным, справедливым и прозрачным выборов", - говорится в итоговой декларации Международной контактной группы.

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Выборы, Венесуэла, Условия, МКГ.
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