Названы условия для новых выборов в Венесуэле

Новости мира: Международная контактная группа назвала условия при которых возможно проведение выборов в Венесуэле.

Международная контактная группа (МКГ) выразила готовность помочь Венесуэле в обеспечении неотложных гуманитарных потребностей, а также определила условия для урегулирования кризиса путем проведения новых выборов. Встреча Группы прошла в четверг в столице Эквадора Кито (Quito). Полный текст итогового заявления Международной контактной группы обнародован на себ-странице Службы внешних действий ЕС.

"Группа подчеркивает потребность в полной мере восстановить в Венесуэле демократию и конституционный порядок мирным путем, начиная с проявления уважения к конституционному мандату демократически избранной Национальной ассамблеи. Группа акцентирует на твердом неприятии использования силы. Решение для кризиса заключается в возвращении народу права голоса во время демократических выборов, в соответствии с международными стандартами", - говорится в документе.

Исходя из изучения ситуации и выводов рабочей группы по организации избирательного процесса, Международная контактная группа пришла к выводу, что осуществление электорального процесса по проведению новых президентских выборов должно включать согласование между всеми вовлеченными действующими лицами на основе согласованной дорожной карты.

По рекомендации участников встречи, такая дорожная карта должна включать:

Новую институализацию ключевых государственных институтов, включая Национальную избирательную раду, Верховный суд и институты народовластия;

Создание условий, которые гарантируют, что все вероятные кандидаты и политические партии получат разрешение участвовать;

Широкое обновление реестра избирателей, включая молодых избирателей и граждан Венесуэлы, находящихся за рубежом;

Дополнения правовых правил по проведению выборов с целью позволить развертывание международной миссии по наблюдению за выборами.

"МКГ, по запросу, готова помочь в будущем избирательном процессе путем осуществления мер по укреплению доверия, - таких, как развертывание и поддержка наблюдательных миссий, проведение международного аудита избирательной системы и/или реестра избирателей, а также оказать любую другую помощь, которая будет ненобходимой для выполнения договоренностей, которые приведут к свободным, справедливым и прозрачным выборов", - говорится в итоговой декларации Международной контактной группы.