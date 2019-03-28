Скачать
Четверг, 28.03.2019
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов
Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов

ЕП подтвердил свое признание Гуайдо в качестве и.о. президента Венесуэлы

ЕП подтвердил свое признание Гуайдо в качестве и.о. президента Венесуэлы
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Европарламент подтвердил признание Гуайдо и призвал к досрочным выборам в Венесуэле.

Европейский парламент принял в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюцию в поддержку мирного решения кризиса в Венесуэле путем организации свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов.

Евродепутаты подтвердили свое признание Хуана Гуайдо "как законного исполняющего обязанности президента Венесуэлы и выразили полную поддержку его "дорожной карты", которая направлена на прекращение незаконных претензий (режима) на власть, учреждение переходного национального правительства и организацию досрочных выборов".

Парламентарии призвали государства - члены ЕС, которые еще не признали Х.Гуайдо, "сделать это незамедлительно".

Резолюция осуждает "грубые репрессии и насилие" со стороны властей страны и напоминает обеспокоенность Европарламента относительно "беспрецедентного гуманитарного и политического кризиса в стране".

В документе говорится о том, что Венесуэла сталкивается с острой нехваткой медикаментов и продовольствия, массовыми нарушениями прав человека, суперинфляцией, политическими преследованиями, коррупцией и насилием. Уровень бедности достиг 87% населения, миллионы венесуэльцев бежали из страны.

Европарламент призвал "незаконный режим Мадуро" положить конец преследованиям, задержаниям и репрессиям журналистов, политических руководителей и членов команды Х.Гуайдо, в частности, это касается главы его кабинета Роберто Марреро.

Европейские депутаты выразили сожаление, что в сложнейшей продовольственной ситуации, в которой находится страна, гуманитарная помощь, предложенная венесуэльцам Колумбией и Бразилией, была грубо отвергнута и даже в ряде случаев уничтожена режимом.

Гуайдо назвал дату свержения Мадуро

В резолюции напоминается о все возрастающем миграционном кризисе, затронувшем регион, и приветствуются усилия помощи и солидарность соседних с Венесуэлой стран. Депутаты просят Европейскую комиссию продолжать сотрудничать с принимающими венесуэльцев странами, не только предлагая им гуманитарную помощь, но также выделяя финансовые ресурсы.

Европарламент призвал принять новые санкции ЕС против хранящихся за рубежом незаконных финансовых активов национальных властей и против лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии. Резолюция предлагает также запретить выдачу виз в страны ЕС этим людям и членам их семей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европарламент, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
04 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
05 "Слуга Народа 3. Выбор": смотреть онлайн 1 серия (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
Коломойский попал в список &quot;Миротворца&quot;
Коломойский попал в список "Миротворца"
Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь