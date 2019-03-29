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В канадском Иннисфиле жители смогут платить налоги криптовалютой

В канадском Иннисфиле жители смогут платить налоги криптовалютой
04:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: В одном из канадских городов жители смогут оплачивать налоги криптовалютой.

Жители канадского города Иннисфил, что вблизи Торонто, с апреля получат возможность платить местные налоги криптовалютой. Об этом информирует канадский общественный вещатель CBC News.

“Городской совет Иннисфила поддержал введение однолетнего пилотного проекта оплаты криптовалютой, который будет реализовываться в партнерстве с компанией из Торонто”, - говорится в сообщении. Отмечается, что местные жители смогут расплачиваться биткойнами с помощью специального электронного кошелька, который будет обменивать криптовалюту на канадские доллары и перечислять средства в городской бюджет.

“Впоследствии могут быть введены другие формы криптовалюти: Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Ripple”, - утверждает CBC News.

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По словам мэра города Лин Долин, эта инициатива показывает, что Иннисфил - инновационный и готовый к будущему город. В Иннисфиле проживает около 36 тыс. человек. Ранее город начал возмещать жителям часть стоимости проезда в Uber в качестве альтернативы общественному транспорту.

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Жители, Налоги, Канада, Криптовалюта, Иннисфиль.
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