Работа аэропорта Сиднея частично "заморозилась" из-за задымления

Новости мира: Сиднейский аэропорт приостановил работу в связи с задымлением в главной навигационной башне.

Международный аэропорт Сиднея на некоторое время прекратил принимать и отправлять самолеты из-за задымления в главной навигационной башне. Об этом сообщает Reuters.

Причина задымления не указывается. Однако известно, что ситуацию быстро удалось взять под контроль.

Вылеты из аэропорта до сих пор не совершаются, а вот на посадку самолеты уже принимают, хоть и медленнее, чем обычно. Reuters добавляет, что пожарные уже позволили персоналу вернуться в навигационную башнею откуда ранее эвакуировали всех сотрудников.

Аэропорт Сиднея - крупнейший в Австралии, в прошлом году его услугами воспользовалось более 44 млн пассажиров. С этим показателем он входит в перечень 50 наиболее загруженных аэропортов мира.