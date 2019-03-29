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Работа аэропорта Сиднея частично "заморозилась" из-за задымления

Работа аэропорта Сиднея частично "заморозилась" из-за задымления
06:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Сиднейский аэропорт приостановил работу в связи с задымлением в главной навигационной башне.

Международный аэропорт Сиднея на некоторое время прекратил принимать и отправлять самолеты из-за задымления в главной навигационной башне. Об этом сообщает Reuters.

Причина задымления не указывается. Однако известно, что ситуацию быстро удалось взять под контроль.

Вылеты из аэропорта до сих пор не совершаются, а вот на посадку самолеты уже принимают, хоть и медленнее, чем обычно. Reuters добавляет, что пожарные уже позволили персоналу вернуться в навигационную башнею откуда ранее эвакуировали всех сотрудников.

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Аэропорт Сиднея - крупнейший в Австралии, в прошлом году его услугами воспользовалось более 44 млн пассажиров. С этим показателем он входит в перечень 50 наиболее загруженных аэропортов мира.

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Аэропорт, Австралия, Самолет, Эвакуация, Сидней, Задымление, Остановка работы.
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