Скачать
Пятница, 29.03.2019
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Полиция Алжира применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов

Полиция Алжира применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов
21:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По данным свидетелей, работники правоохранительных органов применили слезоточивый газ после того, как молодые люди забросали их камнями.

Полиция Алжира применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона сотни тысяч протестующих, которые требуют отставки президента Абдельазиза Бутефлики.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее глава алжирской армии генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах призвал к признанию президента страны Абдельазиза Бутефлики недееспособным.

Как известно, самые большие со времен "арабской весны" 2011 года протесты в Алжире начались после того, как действующий глава государства заявил о намерении принять участие в президентских выборах, запланированных на 18 апреля. В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч человек, свыше 200 человек пострадали в столкновениях.

День Brexit: Тысячи жителей Лондона собрались требовать выхода из ЕС

Позднее на фоне протестов 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика решил не баллотироваться на пятый президентский срок на выборах, которые должны были состояться в апреле, однако были отложены. Он заявил, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет принята новая конституция.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Алжир, Абдельазиз Бутефлика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь