Полиция Алжира применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов

Новости мира: По данным свидетелей, работники правоохранительных органов применили слезоточивый газ после того, как молодые люди забросали их камнями.

Полиция Алжира применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона сотни тысяч протестующих, которые требуют отставки президента Абдельазиза Бутефлики.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее глава алжирской армии генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах призвал к признанию президента страны Абдельазиза Бутефлики недееспособным.

Как известно, самые большие со времен "арабской весны" 2011 года протесты в Алжире начались после того, как действующий глава государства заявил о намерении принять участие в президентских выборах, запланированных на 18 апреля. В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч человек, свыше 200 человек пострадали в столкновениях.

Позднее на фоне протестов 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика решил не баллотироваться на пятый президентский срок на выборах, которые должны были состояться в апреле, однако были отложены. Он заявил, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет принята новая конституция.