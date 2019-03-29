День Brexit: Тысячи жителей Лондона собрались требовать выхода из ЕС

Новости мира: Тысячи людей в Лондоне требуют выхода Британии из ЕС.

Тысячи сторонников выхода Великобритании из ЕС собрались возле парламента в центре Лондона, чтобы протестовать против отсрочки Brexit.

В акции протеста принимают участие сразу несколько организаций, которые поддерживают Brexit, а также евроскептическая партия UKIP, которая была активным участником кампании за выход из ЕС.

Движение транспорта вокруг здания парламента перекрыто, участники акции поют песни и выкрикивают "Brexit now", требуя сегодня покинуть ЕС, как это было запланировано два года назад.

Телеканал Sky News сообщает, что сотрудники парламента получили сообщение с призывом "покинуть здание, если у вас нет деловых причин быть здесь", поскольку ожидается значительная активность протестующих следующих нескольких часов.

Журналист ВВС сообщает о значительном присутствии полиции на площади перед парламентом. В отношении демонстрантов, то среди них очень много недовольных сегодняшним решением, они считают, что депутаты их предали.

Напомним, Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Президент Европейского совета Дональд Туск сразу после голосования в Лондоне решил созвать внеочередной саммит ЕС на 10 апреля.