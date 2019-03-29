Скачать
Пятница, 29.03.2019
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

День Brexit: Тысячи жителей Лондона собрались требовать выхода из ЕС

День Brexit: Тысячи жителей Лондона собрались требовать выхода из ЕС
20:13 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Тысячи людей в Лондоне требуют выхода Британии из ЕС.

Тысячи сторонников выхода Великобритании из ЕС собрались возле парламента в центре Лондона, чтобы протестовать против отсрочки Brexit.

В акции протеста принимают участие сразу несколько организаций, которые поддерживают Brexit, а также евроскептическая партия UKIP, которая была активным участником кампании за выход из ЕС.

Движение транспорта вокруг здания парламента перекрыто, участники акции поют песни и выкрикивают "Brexit now", требуя сегодня покинуть ЕС, как это было запланировано два года назад.

Телеканал Sky News сообщает, что сотрудники парламента получили сообщение с призывом "покинуть здание, если у вас нет деловых причин быть здесь", поскольку ожидается значительная активность протестующих следующих нескольких часов.

Журналист ВВС сообщает о значительном присутствии полиции на площади перед парламентом. В отношении демонстрантов, то среди них очень много недовольных сегодняшним решением, они считают, что депутаты их предали.

Напомним, Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Президент Европейского совета Дональд Туск сразу после голосования в Лондоне решил созвать внеочередной саммит ЕС на 10 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Лондон, Протесты, Brexit, BrexitDay.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь