В ответ Трампу президент Мексики заявил, что хочет иметь хорошие отношения с США

Новости мира: Власти Мексики надеются на хорошие отношения с США.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался комментировать угрозы Дональда Трампа закрыть границу между двумя странами, вместо этого заявив о желании иметь хорошие отношения с США. Об этом сообщает Excelsior.

“Мы не собираемся спорить на эту тему, мы думаем, что проблему миграции надо решать в контексте развития, труда, благосостояния”, - отметил Обрадор на пресс-конференции. Он подчеркнул, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку хочет иметь хорошие отношения с правительством соседней страны.

“Мы продолжим помогать, чтобы миграционные потоки, которые проходят через нашу страну, делали это в рамках закона, упорядоченно, чтобы не нарушались права человека. Это то, что мы делаем”, - отметил президент Мексики. Также он добавил, что мексиканское правительство будет следить, чтобы в этой сфере не было злоупотреблений и нарушений.

“Мы выполняем свою работу, и я не буду спорить по этому поводу, я буду очень осторожен по многим причинам, в том числе потому, что мы хотим иметь очень хорошие отношения с правительством США”, - подытожил Обрадор. Он также заявил, что "Мексика на протяжении многих лет наживалась на Соединенных Штатах", в гораздо больших суммах, чем стоит содержание границы.