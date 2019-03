Трамп считает, что цены на нефть становятся слишком высокими

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, - заявил американский лидер. - Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой. Спасибо!".

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2019 г.